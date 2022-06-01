Небо, самолет, девушка: как готовят летчиц штурмовой авиации на Кубани

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Анна хоть и будущий штурмовик, но, как и многие девушки, сентиментальна. В строгом быту курсанта Краснодарского летного училища находит место для прекрасного и минутку, чтобы заглянуть в маленькое настольное зеркальце. Даже сегодня - в день контрольных полетов на реактивном самолете.

С парнями из своего потока девушка держится наравне. При выполнении совместных учебно-боевых задач не до гендерных предрассудков - все равны.

Под звук ревущих двигателей летчица надевает противоперегрузочный костюм и защитный шлем. На «взлетке» проходит инструктаж, проигрывает «пеший по летному» с моделью своего самолета.

«Вот она, рабочая лошадка ВКС России - Як-130. В основном предназначены для выполнения учебных и тренировочных задач. Но на этих местах, в этих кабинах рождаются новые асы, истребители и штурмовики», - говорит корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Анна Щербакова, можно сказать, на пороге вступления в ряды Воздушно-космических сил России. Сейчас она на выпускном курсе. В свои 24 имеет уже под 30 часов налета на учебно-боевом Як-130. Как говорит сама девушка, в облаках не витала никогда. Стать военным летчиком решила с самого детства.

Когда при поступлении в летное не хватило всего одного балла, обратилась за помощью к министру Сергею Шойгу. Написала главе оборонного ведомства письмо и получила поддержку. К выпускному курсу Анна Щербакова осталась единственной из девушек на курсе, кто смог выдержать все испытания подготовки пилота боевого самолета.

«Я о своем выборе конечно же не жалею. Как можно жалеть? Когда ты попал в небо, я не знаю, что может быть более лучше и прекраснее этого», - отметила Анна.

Курсантам сегодня предстоит провести несколько часов в воздухе. Анна отрабатывает полеты как под контролем инструктора, так и самостоятельные. Уже в ноябре девушку ждет распределение. И теперь ее мечты вышли на новую высоту - занять свое место в кабине одного из боевых Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов