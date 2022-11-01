ЕС выделил Украине 25,5 миллионов евро на поддержание энергосистемы

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Евросоюз выделил Украине 25,5 миллионов евро на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро». Об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном заявлении по итогам визита на Украину еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

«ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия», - сказано в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить 22 миллиона евро на создание ситуационно-аналитического центра по вопросам кибербезопасности.

Контракт на создание центра хочет заключить генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. В задачи ситуационного центра, как предполагается, будет входить сбор и синтез киберинформации, а также анализ киберугроз.