ЕС выделит 22 млн евро на центр кибербезопасности в связи с «российской агрессией»
Евросоюз готов выделить 22 миллиона евро на создание ситуационно-аналитического центра по вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в документах тендера, с которыми ознакомился RT.
Контракт на создание центра хочет заключить Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. В задачи ситуационного центра, как предполагается, будет входить сбор и синтез киберинформации, а также анализ киберугроз.
Необходимость создания центра обуславливается дальнейшими шагами по «предотвращению, пресечению, сдерживанию злонамеренного поведения в киберпространстве и реагированию на него» из-за «российской агрессии».
Ранее в МИД РФ заявили, что США на фоне российской спецоперации на Украине приступили к подготовке киберкриминальных хакерских кадров.