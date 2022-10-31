ЕС выделит 22 млн евро на центр кибербезопасности в связи с «российской агрессией»

Контракт на создание центра хочет заключить Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям.

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Евросоюз готов выделить 22 миллиона евро на создание ситуационно-аналитического центра по вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в документах тендера, с которыми ознакомился RT.

Контракт на создание центра хочет заключить Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. В задачи ситуационного центра, как предполагается, будет входить сбор и синтез киберинформации, а также анализ киберугроз.

Необходимость создания центра обуславливается дальнейшими шагами по «предотвращению, пресечению, сдерживанию злонамеренного поведения в киберпространстве и реагированию на него» из-за «российской агрессии».

Ранее в МИД РФ заявили, что США на фоне российской спецоперации на Украине приступили к подготовке киберкриминальных хакерских кадров.