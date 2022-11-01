Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству рассмотреть введение нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, которые предоставляют гостиничные услуги. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Дата предоставления доклада – до 1 декабря текущего года.

«Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... Об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость ... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность», - говорится в поручении.

Ранее сообщалось, что Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год. В итоге, на реализацию программы выделят девять миллиардов рублей.