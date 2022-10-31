Росавиация утвердила маршруты по программе субсидирования перевозок

На реализацию программы власти выделят девять миллиардов рублей.

© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress

Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год. В итоге, на реализацию программы выделят девять миллиардов рублей.

«Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов», - говорится в сообщении.

С 1 января 2023 года 17 авиакомпаний приступят к реализации программы. Всего будет реализовано более четырех миллионов билетов по специальному тарифу.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 3 ноября. Ведомство также порекомендовало отечественным авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.