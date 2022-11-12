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Telegraph: британский наемник был серьезно ранен в бою у Артемовска

Алиса Краузе
00:37 12.11.2022
По сведениям прессы, британский десантник находится в состоянии, опасном для жизни.
Telegraph: британский наемник был серьезно ранен в бою у Артемовска
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
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Наемник из Великобритании, сражающийся на стороне нацистов, получил тяжелое ранение в ходе боевых действий на Украине. Согласно СМИ, мужчина пострадал в ходе боестолкновения вблизи Артемовска в ДНР.

В настоящее время, по сведениям прессы, бывшему десантнику проводят операцию на мозге. Как пишет Telegraph, британец находится в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни.

В этом же бою, по сообщению Sky News, погиб другой британский наемник Саймон Лингард.

Ранее стало известно, что украинские власти сосредоточили большое число иностранных наемников на запорожском направлении. По информации местного чиновника Владимира Рогова, одних лишь поляков насчитывается более пяти тысяч человек.

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