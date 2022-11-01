Путин призвал «разбюрокрачивать» оказание помощи товаропроизводителям

Нужно организовать работу так, чтобы люди могли воспользоваться инструментами, которые предоставляет государство.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что нужно стремиться сокращать бюрократические препоны при оказании помощи отечественным товаропроизводителям. Об этом глава государства заявил во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Нужно разбюрокрачивать и высвобождать пути, по которым помощь государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей», - сказал президент.

По словам Владимира Путина, нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли воспользоваться инструментами, которые предоставляет государство.

Напомним, в ходе встречи с краснодарским губернатором российский лидер также призвал руководителей регионов продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих.