Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым призвал глав регионов продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих.

«Мы с вами обсуждали неоднократно другую тему. Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах. Нужно обязательно продолжать оказывать поддержку семьям наших граждан-военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество», - уточнил российский лидер.

Накануне Владимир Путин во время беседы с журналистами после трехсторонних переговоров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям.

По его словам, для достижения результата необходимо сесть за стол переговоров. Однако, по словам Владимира Путина, киевские власти в настоящий момент не желают говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция России известна.