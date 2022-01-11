США поставили новый рекорд по числу заражения COVID-19 за сутки

В США выявили более 1,3 миллиона случаев коронавируса за последние сутки, это является рекордным показателем. Такие данные приводит телеканал NBC News.

В понедельник, 10 января, было зафиксировано 1 343 167 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает телеканал, выявленное число заражений - это максимум как в США, так и по мировым стандартам. Всего в США, по подсчетам СМИ, выявлено около 61,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Во вторник, 4 января сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки за минувшие две недели был зафиксирован рост числа выявляемых ежедневно случаев заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число случаев инфицирования утроилось и уже составляло более 400 тысяч.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Нью-Йорке: на прошедшей неделе ежедневный средний прирост новых заражений составил порядка 37 тысяч случаев. Это более чем в два раза выше в сравнении с количеством случаев заражений до праздничных дней - 17 тысяч случаев.