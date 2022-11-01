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Повышенная боеготовность: военная техника Сербии направилась к административной линии с Косово и Метохией

Виктория Ивашечкина
15:43 01.11.2022
По словам сербского министра обороны Милоша Вучевича, никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».
© Видео: vestniksrb, Telegram © Фото: vestniksrb, Telegram
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Военная техника Сербии направилась к административной линии с Косово и Метохией. Видео с колоннами опубликовали в соцсетях местные жители. Напомним, ранее министр обороны Милош Вучевич привел ВС страны в режим повышенной боевой готовности. 

«Президент республики как Верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу», - отметил министр.

Вучевич объяснил, что ситуация в Косово и Метохии напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр заверил, что никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».

Напомним, новые меры по регистрации автомобилей со вторника, 1 ноября, вступают в силу в самопровозглашенной Республике Косово. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с выданными властями Сербии номерами начнут выдавать предупреждения, а затем будут их штрафовать.

С 1 по 20 ноября нарушителей будет ждать выговор, а с 21 ноября по 21 января - штраф в размере 150 евро. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока машины будут изымать как не имеющие регистрации.

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