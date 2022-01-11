«Бомба замедленного действия»: ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта

Ученые впервые смогли увидеть взрыв красного сверхгиганта и его коллапс, представшей сверхновой звездой. Феномен удалось запечатлеть при помощи двух телескопов на Гавайях. За космическим явлением наблюдала исследовательская группа из Института астрономии Pan-STARRS при Гавайском университете.

Красный сверхгигант размером около 10 солнечных масс располагался на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли в галактике NGC 5731. За светилом следили на протяжении последних 130 дней перед смертельным взрывом.

«Впервые мы увидели взрыв красной сверхгигантской звезды! Это прорыв в нашем понимании того, что делают массивные звезды за мгновения до своей смерти», - рассказал астроном из Калифорнийского университета в Беркли, ведущий автор исследования Уинн Якобсон-Галан.

Согласно выводам ученых, во время взрыва звезду окружал плотный материал. Речь может идти о газе, который ранее был выброшен из красного сверхгиганта. Результаты научной работы опубликованы в Astrophysical Journal. Выдержки приводит «Российская газета».

До сих пор астрофизики предполагали, что красные сверхгиганты остаются спокойными перед взрывом или коллапсом, однако теперь пришли к выводу, что некоторые звезды подобного типа претерпевают значительные внутренние изменения перед тем, как стать сверхновой.

«Это как смотреть на бомбу замедленного действия. До сих пор мы никогда не подтверждали такую бурную активность умирающей красной сверхгигантской звезды, наблюдая, как она производит столь яркий выброс, а затем разрушается и сгорает», - поделился впечатлениями другой участник исследования, астрофизик Раффаэлла Маргутти из Калифорнийского университета в Беркли.

Умирающего красного гиганта астрофизики заметили по сильному свету. Всего за коллапсирующей звездой ученые наблюдали 430 дней: 130 дней перед взрывом и 300 – после.