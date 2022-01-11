«Аномалия среди военных самолетов»: в США восхитились российским Су-34

«Это позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе. Это действительно король быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух», - говорится в статье The Drive.

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