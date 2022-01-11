«Аномалия среди военных самолетов»: в США восхитились российским Су-34
Су-34 способен переносить объем топлива, эквивалентный шести внутренним бакам американского истребителя F-16.
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Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 – это аномалия среди всех современных военных самолетов. К такому выводу пришли американские журналисты.
Они объяснили, что Су-34 способен переносить объем топлива, эквивалентный шести внутренним бакам американского истребителя F-16.
«Это позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе. Это действительно король быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух», - говорится в статье The Drive.
Издание отмечает, что по этой же причине Су-34 является «королем быстрых реактивных самолетов».
Ранее школьнику из Липецкой области дали полетать на тренажере Су-34 в рамках акции «Елка желаний».