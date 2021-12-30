Школьнику из Липецкой области дали полетать на тренажере Су-34 в рамках акции «Елка желаний»

Попробовать себя в роли военного летчика смог девятилетний Павел Кажаев из Липецкой области. Его мечту исполнило Главное командование Воздушно-космических сил.

В рамках акции «Елка желаний» школьника пригласили в Центр подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний. Паша совершил полет с летчиком-инструктором на тренажере самолета Су-34 и выполнил фигуры простого и сложного пилотажа. После этого он побывал на аэродроме, где впервые увидел боевые самолеты.

С детскими мечтами ознакомился и пообещал исполнить командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков. Праздник организовали и для детей в Окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону, а также в штабах объединений.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих