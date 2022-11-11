Президент Чили сравнил с нацистами поджигателей церквей и школ

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Глава Чили Габриэль Борич сравнил действия поджигателей церквей и школ на юге страны с действиями нацистов в 1930-е годы. Он сказал об этом в ходе своего первого визита в регион Араукания, где в последнее время продолжается конфликт между властями и индейцами мапуче.

Накануне его приезда в регионе произошла серия поджогов, в результате чего сгорели школа и церковь. Президент пообещал наказать их организаторов и назвал их трусами.

«Знаете что мне напоминает поджог школы и церкви, о котором мы узнали сегодня? Мне это напоминает 1930-е годы, когда нацисты сжигали синагоги, мне это напоминает сентябрь 1973 год, когда диктаторский режим сжигал книги на площади», - заявил он, его выступление транслировал канал «Chilevisión».

Борич отметил, что большинство жителей региона, как и большинство индейцев, хочет жить в мире, и с ними государство будет вести диалог. А запугать правительство подобными акциями, по словам президента, у поджигателей не получится.

Ранее в Великобритании на видео попал неудачливый поджигатель. В результате поджога магазина он вспыхнул как факел, и в таком виде его зафиксировали камеры. Позднее он признался в преступлении.