Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлено до 21 ноября
Ограничения коснутся 11 российских аэропортов.
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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022», - приводит РИА Новости информацию ведомства.
К настоящему времени полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста не осуществляются.
Режим ограничения полетов в южные регионы и центральную часть России действует с 24 февраля. Ранее ограничение полетов вводилось на срок до 15 ноября.