В стране и мире Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлено до 21 ноября Марина Крижановская Ограничения коснутся 11 российских аэропортов. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября. «Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022», - приводит РИА Новости информацию ведомства. К настоящему времени полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста не осуществляются. Режим ограничения полетов в южные регионы и центральную часть России действует с 24 февраля. Ранее ограничение полетов вводилось на срок до 15 ноября. Экспертное мнение и аналитика