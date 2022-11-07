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Ограничение полетов на юге и в центре РФ продлено до 15 ноября

Марина Крижановская
09:18 07.11.2022
Режим ограничений касается 11 аэропортов страны.
Ограничение полетов на юге и в центре РФ продлено до 15 ноября
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press
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Ограничение полетов в центральной части России и в южных регионах страны продлено до середины ноября. Режим ограничений касается полетов в 11 аэропортов. Об этом сообщила Росавиация.

Полеты ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В начале ноября Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов до 9 ноября. Тогда перевозчикам было рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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