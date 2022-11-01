МИД РФ: Киев должен гарантировать неиспользование «зернового коридора» в военных целях

Сообщение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства после встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с турецким послом Мехметом Самсаром.

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Представители РФ в ходе контактов с турецкой стороной подчеркивают важность предоставления Киевом гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел России.

Сообщение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства после встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с турецким послом Мехметом Самсаром.

«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», - заявили в министерстве.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу затронул тему гарантий Киева не использовать «зерновой коридор» в военных целях.