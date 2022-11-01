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Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски

Виктория Ивашечкина
18:25 01.11.2022
Доказательствами моральных страданий могут быть ухудшение самочувствия, чувство унижения достоинства.
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россияне, в отношении которых проводился незаконный обыск в жилище, а также проживающие с ними граждане имеют право на компенсацию морального вреда. Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

«Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении», - указывается в документе, передает РИА Новости.

Компенсация морального вреда положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности. Как уточняется, оправдательного приговора при этом ждать необязательно. Доказательствами моральных страданий могут быть ухудшение самочувствия, чувство унижения достоинства и т. д.

Ранее сообщалось, что россияне получат право на более широкое применение способов защиты своей жизни в случае нападения лиц, незаконно проникших в жилище. Верховный суд в конце мая внес соответствующие поправки в законодательство относительно случаев необходимой самообороны.

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