Клишас: введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуально

При этом сенатор отметил, что в законодательстве есть «очевидный пробел».

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В России введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не представляется актуальным. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, вводить наказание не нужно, так как мероприятия по частичной мобилизации завершены. При этом Клишас отметил, что в законодательстве есть «очевидный пробел» по данной теме.

Ранее о завершении мероприятий частичной мобилизации заявил президент Владимир Путин. Он пообещал проконсультироваться с юристами по поводу того, требуется ли в связи с этим дополнительный указ.