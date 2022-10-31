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Путин: по предложению МО РФ мероприятия частичной мобилизации окончены

Максим Крюков
23:40 31.10.2022
Также президент подчеркнул, что сейчас почти 260 тысяч мобилизованных военнослужащих вообще не участвуют в боевых действиях.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением об окончании мероприятий частичной мобилизации. В настоящее время она завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», - сказал он.

Также глава государства отметил, что сначала российское оборонное ведомство называло гораздо меньшую цифру, но в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация трехсот тысяч человек.

Кроме того, Путин обратил внимание на слова министра обороны Сергея Шойгу во время доклада. В настоящее время в боевых порядках Вооруженных сил РФ находятся 41 тысяча бойцов.

«Почти 260 тысяч мобилизованных военнослужащих вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку», - добавил президент.

Сегодня в Минобороны России объявили прекращение призыва граждан на военную службу из запаса. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что подготовка и вручение повесток прекращаются.

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