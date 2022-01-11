«Потрясло всех нас»: эвакуированные бортом МО россияне рассказали о происходившем в Казахстане

Россияне, эвакуированные самолетом Минобороны РФ из Казахстана, рассказали о своем возвращении на Родину и происходившем в Казахстане. По их словам, эвакуация прошла организованно и комфортно. В Казахстан, который в начале января охватили беспорядки, россияне летали к своим друзьям и родственникам на новогодние праздники, а также в турпоездки.

«Все проходило достаточно организованно. Нам все объяснили и рассказали. В аэропорт Казахстана приехали спокойно, давки никакой не было. Еду и воду предоставляли. Спасибо Минобороны, МИД, консульству России в Казахстане», - рассказала одна из эвакуированных россиянок.

По словам женщины, в первые дни беспорядков находится в Казахстане было страшно. Далее ситуация стабилизировалась, заработали магазины отметила россиянка. Женщина подчеркнула, что сейчас город «более или менее привели в порядок». По мнению женщины, в стране прошел настоящий госпереворот.

«На улицах убрали мусор. Но все крупные торговые центры, магазины техники разрушены, мародеры оттуда все вынесли. Бизнес, наверняка, пострадает очень серьезно. Это было неожиданностью. Ведь Алма-Аты всегда был спокойным и стабильным. Всегда было тепло и комфортно. Это потрясло всех нас», - уточнила россиянка.

Ранее сообщались, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Казахстане в Москву 145 граждан РФ. В МО РФ заявили, что вывоз россиян самолетами Минобороны продолжится до полного выполнения задачи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина