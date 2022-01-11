Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Потрясло всех нас»: эвакуированные бортом МО россияне рассказали о происходившем в Казахстане

18:00 11.01.2022
Во вторник, 11 января, самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 граждан РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россияне, эвакуированные самолетом Минобороны РФ из Казахстана, рассказали о своем возвращении на Родину и происходившем в Казахстане. По их словам, эвакуация прошла организованно и комфортно. В Казахстан, который в начале января охватили беспорядки, россияне летали к своим друзьям и родственникам на новогодние праздники, а также в турпоездки.

«Все проходило достаточно организованно. Нам все объяснили и рассказали. В аэропорт Казахстана приехали спокойно, давки никакой не было. Еду и воду предоставляли. Спасибо Минобороны, МИД, консульству России в Казахстане», - рассказала одна из эвакуированных россиянок.

По словам женщины, в первые дни беспорядков находится в Казахстане было страшно. Далее ситуация стабилизировалась, заработали магазины отметила россиянка. Женщина подчеркнула, что сейчас город «более или менее привели в порядок». По мнению женщины, в стране прошел настоящий госпереворот.

«На улицах убрали мусор. Но все крупные торговые центры, магазины техники разрушены, мародеры оттуда все вынесли. Бизнес, наверняка, пострадает очень серьезно. Это было неожиданностью. Ведь Алма-Аты всегда был спокойным и стабильным. Всегда было тепло и комфортно. Это потрясло всех нас», - уточнила россиянка.

Ранее сообщались, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Казахстане в Москву 145 граждан РФ. В МО РФ заявили, что вывоз россиян самолетами Минобороны продолжится до полного выполнения задачи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:48 В стране и мире
Видео
Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
17:10 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО
14:51 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить организацию работы в приграничных регионах России
14:52 В стране и мире
Токаев подписал указ о назначении нового правительства Казахстана
12:05 Армия
Видео
Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением
Популярное
Татьяна Тарасова госпитализирована
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.