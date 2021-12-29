Алиса Теплякова и ее отец не появились в МГУ в день экзамена

Девятилетняя студентка факультета психологии Московского госуниверситета Алиса Теплякова не явилась на экзамен, назначенный на 10:00 29 декабря. Девочку-вундеркинда и ее отца ждали сразу несколько сотрудников вуза и многочисленные студенты из числа поклонников необычной сокурсницы.

Ребенок сдает сессию по индивидуальному графику. Учебное расписание Алисы не раскрывается, также неизвестно, появится ли она в стенах университета до Нового года, пишет Life.

Напомним, отец девочки Евгений Тепляков подрался с сотрудниками университета во время экзамена из-за неудовлетворительной оценки Алисы по предмету «Введение в психологию». По словам родителя девочки, его возмутило то, что Алису заставили сдавать экзамен в письменной форме, невзирая на запрет родителей.

Ранее заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен возможностями Алисы Тепляковой, во многом из-за формата обучения, который выбрали родители.