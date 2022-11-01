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«Это все женщина с крашеными волосами»: как Лондон пытается обвинить Трасс в ЧП на «Северных потоках»

Анна Назайкина
17:52 01.11.2022
По мнению эксперта, попытки британского правительства обвинить во всем экс-премьера Соединенного Королевства выглядят «забавно, смешно и нелепо».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tejas Sandhu, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Вину за диверсию на «Северных потоках» пытаются повесить на бывшего премьера Британии Лиз Трасс, так как она уже покинула свой пост. Таким образом британский финансовый и военный истеблишмент хочет уйти от ответственности и лишний раз «пнуть» неугодного им политика. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Василий Колташов.

«Сейчас проще всего повесить на бывшего британского премьера любых собак. И по всей видимости, британский правящий класс это и пытается сделать, запуская такого рода информацию для того, чтобы любые претензии международные были затруднены, что это не британское государство сделало - это Лиз Трасс сделала, что эта женщина с белыми крашеными волосами, она виновата», - сказал он.

По мнению Колташова, попытки британского правительства обвинить во всем экс-премьера Соединенного Королевства выглядят «забавно, смешно и нелепо».

Политолог считает, что Трасс «не угодила» тем, что ее план позволял британцам хотя бы попробовать пережить зиму за счет субсидий из бюджета на самые высокие расходы по отоплению. Но эта политика не понравилась финансистам, которые не готовы делиться своими ресурсами, отметил Колташов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что миллионы людей ждут ответа от Лондона, действительно ли Трасс написала госсекретарю США Энтони Блинкену «Все сделано» после ЧП на «Северных потоках».

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