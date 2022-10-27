Ракова: в Москве теперь можно сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»

Препарат поступил в медучреждения, сейчас он доступен в пунктах вакцинации на базе некоторых московских поликлиник, Троицкой городской больнице и ГУМе.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной «Спутник». По ее словам, препарат уже поступил в медучреждения, и сейчас он доступен в пунктах вакцинации на базе некоторых московских поликлиник, Троицкой городской больнице и ГУМе.

«Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Назальная вакцина "Спутник" - это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения», - цитирует ТАСС слова Раковой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружены два новых варианта коронавирусной инфекции. Один из вариантов оказался подвариантом омикрон-штамма под названием «цербер».