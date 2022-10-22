В ООН заявили, что слова главы СНБО Украины о русском языке «не приносят пользы»

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал на наличие бесполезной риторики после высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском языке. Он отметил, что слова, равно как и действия, имеют значение.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — сказал Дюжаррик в ходе пресс-коференции, трансляция которой шла в Youtube.

Ранее Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов», пожелав ему полного исчезновения с Украины. Также он заявил, что обязательным языком для жителей страны является родной и английский.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза выступление представителя Украины, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов. Тот накануне опубликовал комментарий, в котором назвал логику Москвы «дебильной», а первого заместителя постпреда Дмитрия Полянского - «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».