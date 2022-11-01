Украинский кабмин уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза»

Новым главой корпорации, скорее всего, станет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

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Правительство Украины уволило Юрия Витренко с поста главы компании «Нафтогаз Украины». Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Кабмин уволил Витренко с поста главы "Нафтогаза"», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он предположил, что новым главой корпорации, скорее всего, станет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Накануне украинские СМИ писали о том, что Витренко написал заявление об отставке с поста главы «Нафтогаза Украины» и вскоре покинет должность.

В конце июля компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Она лишилась доступа к международному рынку капиталов.

В компании заявили, что правительство Украины не разрешило выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Было подчеркнуто, что таким образом кабмин фактически взял на себя ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта газа для прохождения предстоящего отопительного сезона.