Собянин заявил о значительном числе заболевших «омикроном» в Москве

В Москве зафиксировано значительно число заболевших «омикроном» об этом заявил Сергей Собянин в ходе координационного совета у премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам мэра, столица в настоящее время находится в зоне риска.

«В течение 7-10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - уточнил он.

Мэр не исключил, что жители столицы столкнутся с более худшей ситуацией, чем в предыдущие волны.

Также Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в период новогодних праздников. Он отметил, что какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось, госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки.

Ранее вирусолог объяснил феномен высокой смертности из-за «омикрона».

По последним данным, этот штамм обнаружили уже в 50 странах Европы и Центральной Азии.