Около 150 «квадратов»: в Новой Москве горят строительные павильоны на рынке

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

© Видео: ГУ МЧС по Москве © Фото: ГУ МЧС по Москве

В Новой Москве горят строительные павильоны на одном из рынков. Площадь пожара, по последним данным, составляет примерно 150 квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают пожарные.

«01 ноября 2022 года в 15:13 поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, ул. Адмирала Корнилова, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание строительных павильонов на территории строительного рынка. Площадь пожара около 150 кв. метров», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов произошел в подмосковном городе Дмитрове вечером в субботу, 29 октября. Когда спасатели прибыли на место пожара, дым валил из-под кровли производственного корпуса размером 30х80 м, общая площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.