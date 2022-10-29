В стране и мире В Дмитрове полыхает цех по производству креветок на площади 2 400 «квадратов»: видео Ирина Елагина Крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов в Подмосковье. © Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов произошел в подмосковном городе Дмитрове вечером 29 октября. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил сегодня в 17:23 от охранника предприятия. «От очевидца (охрана объекта) на ЦППС Дмитровского МПСГ поступило сообщение о пожаре в нежилом здании (цех) на территории промзоны по адресу: Дмитровский г.о., ул. Внуковская, д. 66», - сообщила пресс-служба МЧС по Московской области. Когда спасатели прибыли на место пожара, дым валил из-под кровли производственного корпуса размером 30х80 м, общая площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. «Звено ГДЗС в разведке, площадь горения уточняется. К тушению пожара привлекалось 86 человек и 29 едины техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 14 единиц техники», - уточнили в МЧС. По предварительным данным, огонь охватил цех по производству креветок. Это двухэтажное строение из двух корпусов, в которых раздельно размещены административные помещения и производственные мощности. В МЧС отметили, что для изучения экологической обстановки в месте пожара в Дмитров направили лабораторию ПСО-1 ГКУ МО «Мособлпожспас» для замера вредных примесей в окружающем воздухе. Экспертное мнение и аналитика