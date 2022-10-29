В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Дмитрове полыхает цех по производству креветок на площади 2 400 «квадратов»: видео

Ирина Елагина
19:37 29.10.2022
Крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов в Подмосковье.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов произошел в подмосковном городе Дмитрове вечером 29 октября.

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил сегодня в 17:23 от охранника предприятия.

«От очевидца (охрана объекта) на ЦППС Дмитровского МПСГ поступило сообщение о пожаре в нежилом здании (цех) на территории промзоны по адресу: Дмитровский г.о., ул. Внуковская, д. 66», - сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, дым валил из-под кровли производственного корпуса размером 30х80 м, общая площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

«Звено ГДЗС в разведке, площадь горения уточняется. К тушению пожара привлекалось 86 человек и 29 едины техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 14 единиц техники», - уточнили в МЧС.

По предварительным данным, огонь охватил цех по производству креветок. Это двухэтажное строение из двух корпусов, в которых раздельно размещены административные помещения и производственные мощности. В МЧС отметили, что для изучения экологической обстановки в месте пожара в Дмитров направили лабораторию ПСО-1 ГКУ МО «Мособлпожспас» для замера вредных примесей в окружающем воздухе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
Видео
В Дмитрове полыхает цех по производству креветок на площади 2 400 «квадратов»: видео
18:10 В стране и мире
Видео
Минсельхоз заявил, что большую часть украинского зерна получал Евросоюз
15:18 Армия
МО РФ: 50 военнослужащих РФ возвращены из Украины в результате переговоров
13:51 Армия
Видео
МО РФ: представители ВМС Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков»
11:35 В стране и мире
МВД: водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать на территории РФ
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.