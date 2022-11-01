Стандарты поверки счетчиков: как отличить настоящих коммунальщиков от мошенников

Информация обо всех легально работающих компаниях есть на сайте Росаккредитации. С 1 ноября проверять лицензию нужно будет обязательно.

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Показали документы и приступили к работе - это на первый взгляд обычная ситуация. Двое молодых парней предложили пенсионерке из Санкт-Петербурга сделать все быстро за чисто символические деньги. Работу выполнили, только стоимость услуг на выходе сильно отличалась от заявленной ранее.

«Вместо 2 500 рублей у него получилось 25 тысяч. Я говорю, мне дочка принесла пенсию, я посмотрю сколько. В общем... я ему отдала 25 тысяч», - рассказала жительница города.

Пара лжепроверяющих обошла еще несколько квартир и в общей сложности заработала на пенсионерах около 100 тысяч рублей. Позже оказалось, что работали без лицензии, на подставную фирму. Теперь находятся под следствием.

В среднем поверка двух счетчиков может стоить примерно 800 рублей - это стандартные расценки. Но в Сети есть множество объявлений, где цена примерно в два раза выше. Обычно люди верят на слово, но наличие аккредитации легко проверить.

Информация обо всех легально работающих компаниях есть на сайте Росаккредитации. С 1 ноября проверять лицензию нужно будет обязательно. Сегодня начинает действовать новый ГОСТ. Поверку счетчиков могут осуществлять только аккредитованные компании. Такие меры приняли из-за участившихся случаев мошенничества с приборами учета воды.

«Специализированные организации крайне редко обходят квартиры, звонят. Они этого не делают вообще. Если приходит какой-то человек и говорит, что вам надо сделать какие-то работы, никогда не надо соглашаться на это», - объяснила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В новом ГОСТе также закрепили правила самой поверки. В первую очередь счетчик, с которым работает проверяющий, должен быть с пломбами и без повреждений. Дальше к трубе и крану подключают специальную установку, которая считывает данные и передает их по Bluetooth в специальное мобильное приложение.

«Процедура по времени достаточно быстрая. В районе получаса это длится. Основное преимущество, что не нужно снимать приборы и передавать их для отдельной поверки на стационарных устройствах», - отметил начальник управления метрологии Государственного контрольного надзора Федерального агентства по техническому регулированию метрологии Захар Осока.

Данные о поверке теперь будут вносить в единую электронную базу на сайте Росстандарта. Любой потребитель сможет посмотреть результаты онлайн.

«Этот ГОСТ позволяет все-таки еще раз синхронно сделать все виды работ. В том числе проанализировать программный продукт, который тоже немаловажный. Если у нас все данные передаются автоматически по приборам учета, то программа тоже должна работать правильно», - сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Соблюдение ГОСТа пока будет носить рекомендательный характер. Но это совсем не значит, что новые правила не имеют юридической силы.

«Для организаций, которые будут осуществлять работу без соответствующей аккредитации, предусмотрена административная и уголовная ответственность. За осуществление деятельности без специального разрешения», - разъяснил юрист Юрий Нетреба.

А для потребителей с сегодняшнего дня все просто. Если поверку сделала не аккредитованная компания, счетчика у вас все равно что не будет. Показания прибора учета не засчитают, платить придется по нормативу, а значит, суммы в квитанциях за воду могут существенно вырасти, даже если вы и кран не открывали.