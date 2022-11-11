В посольстве РФ одобрительно отнеслись к ослаблению санкций США в отношении дипломатов

Глава российского диппредства в США выразил надежду, что американские банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы для функционирования росзагранучреждений.

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В российском посольстве в Соединенных Штатах положительно оценили решение американских властей разрешить американским банкам обрабатывать финансовые операции для дипломатических миссий России за рубежом.

Данный шаг - публикацию Минфином США разрешающей генеральной лицензии - прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хотя и запоздавшим, но шагом в правильном направлении. Пришлось немало поработать, чтобы вывести Вашингтон на осознание того значительного ущерба, который наносят санкции нашим дипломатам по всему миру. Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений», - приводятся слова посла в Telegram-канале посольства.

При этом посол Антонов подчеркнул, что данный шаг властей США не снимает с них ответственности за нарушение цепочек поставок по всему миру, за «дисбалансы на мировых рынках».

Вместе с тем Анатолий Антонов обвинил Минторг США в отсутствии логики. Ранее американское ведомство высказалось о российской экономике будто бы она лишилась статуса рыночной.