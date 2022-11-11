Антонов обвинил США в отсутствии логики

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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что заявление Минторга США о российской экономике противоречит логике. Незадолго до этого в американском ведомстве указали, что экономика РФ будто бы лишилась статуса рыночной.

Как отметил дипломат, Вашингтон сделал шаг в правильном направлении, предоставив банкам своей страны лицензию на обработку финансовых операций диппредставительств России. По его словам, пришлось приложить немалую работу, чтобы добиться от американской стороны соответствующего решения.

«Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора», - приводит его высказывание Telegram-канал посольства.

Однако, несмотря на верные, хотя и запоздавшие действия, США все еще несет ответственность за дисбалансы на мировых рынках, возникшие из-за введения большого числа нелегитимных односторонних ограничений. В настоящее время наблюдаются последствия политики Штатов в виде нарушения цепочек поставок, увеличения цен и проблем в сфере продовольствия.