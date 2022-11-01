Twitter начал помечать аккаунты контролируемых Киевом украинских СМИ

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Социальная сеть Twitter начала помечать аккаунты некоторых украинских средств массовой информации как аффилированные с властями. Ранее аналогичную меру применяли лишь к российским медиа.

В Twitter отмечают, что подобные метки выдают СМИ, на материалы которых государство влияет путем финансирования, политического давления или контроля над производством и распространением. Также помечать могут учетные записи главных редакторов и известных сотрудников редакций.

Напомним, недавно социальную сеть возглавил американский предприниматель Илон Маск. Миллиардер полностью принял на себя руководство Twitter. Ожидается, что в соцсети теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.

Так, Илон Маск уже анонсировал новые правила верификации пользователей Twitter. Согласно нынешним правилам, для прохождения верификации профиль должен быть активен, а его владелец должен являться известным человеком или брендом.