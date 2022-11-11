В Японии сообщили о гибели своего гражданина, уехавшего сражаться на стороне Украины.

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По сообщению прессы, японское министерство иностранных дел подтвердило факт гибели гражданина страны, сражавшегося на стороне украинских националистов. Все, что пока разглашается о добровольце - дата его смерти, 9 ноября.

Заявление МИД передает агентство Киодо. Ранее в социальных сетях стали обсуждать гибель молодого (от 20 до 30 лет) японца в ходе боевых действий на Украине. Мужчина принял решение выступать на стороне киевского режима несмотря на то, что его государство объявило четвертый уровень опасности для всей украинской территории, предполагающий запрет на поездки туда.

Ранее по рядам украинских сил прошла волна недовольства со стороны иностранных наемников. «Гости» из-за рубежа начали саботировать приказы руководства и явно выражать нежелание воевать за боевиков.