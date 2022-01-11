Диетолог назвал 4 основных правила питания после новогодних праздников

После новогодних праздников людям, как правило, сложно нормализовать рацион. Чтобы быстро вернуться к прежнему режиму питания, важно соблюдать несколько правил. Об этом «Звезде» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

«Во-первых, ограничить соль, сахар, жареное и выпечку. Добавить больше каш: гречки, овсянки. Пить больше зеленого чая, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов», - сказал он.

Также важно есть хлеб. Как известно, он содержит клетчатку, аминокислоты, витамины и другие полезные вещества. Не возбраняется и кофе. По словам диетолога, можно выпивать по две чашки в день.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что большинство россиян за новогодние праздники набирают 1-3 кг, причем чаще всего речь идет о задержке жидкости, а не о жировых отложениях.