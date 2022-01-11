Точно в цель: в Армении началась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж»

Снайперы Южного округа в Армении начали подготовку к отборочному туру Армейских международных игр «Снайперский рубеж».

Бойцов тренируют опытные инструкторы. На полигоне Камхуд в Армении военнослужащие сдают нормативы по физподготовке и отрабатывают стрельбу в составе пар. Огонь на рубеже ведут из бесшумных «Винторезов» и винтовок Драгунова.

Главное в снайперском деле - уметь быстро вводить баллистические поправки на температуру, влажность, а также направление и скорость ветра. Это особенно важно при ведении огня на дальние дистанции, а также при так называемой «слепой» стрельбе - когда цель движется, прячась за укрытиями.

Ранее российские миротворцы провели тренировку с БТР-82А в Нагорном Карабахе. Они отработали тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузку на бронетранспортер, блокирование «нарушителя» и маневрировании на указанный рубеж.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо