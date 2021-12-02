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Российские миротворцы провели тренировку с БТР-82А в Нагорном Карабахе

03:52 02.12.2021
На шести учебных местах с получением сигнала оповещения миротворцы отработали тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузку на бронетранспортер БТР-82А, блокирование «нарушителя» и маневрировании на указанный рубеж.
Российские миротворцы провели тренировку с БТР-82А в Нагорном Карабахе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений со стороны условного противника и обеспечения безопасности на наблюдательном посту в Шушинском районе Нагорного Карабаха.

На шести учебных местах с получением сигнала оповещения миротворцы отработали тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузку на бронетранспортер БТР-82А, блокирование «нарушителя» и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим военнослужащим, а также действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.

«С личным составом поста регулярно проводятся тренировки по боевой готовности днем и ночью. Отрабатываются различные вводные, что в дальнейшем позволяет умело действовать личному составу при возникновении любых нестандартных ситуаций. При проведении тренировок по боевой готовности местные жители ближайших населенных пунктов относятся к нам с доверием и пониманием никаких проблем и вопросов при организации тренировок не возникает», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Завершилось занятие комплексной тренировкой с практическими действиями военнослужащих и отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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