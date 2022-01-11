Захарова высмеяла заявление экс-главы МИД Польши о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского. Ранее он пригрозил в своем Twitter России ударом ниже пояса.

«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам"», - отметила дипломат в Telegram-канале.

Захарова объяснила, что так дипломат оценил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что НАТО на данный момент представляет собой геополитический проект по освоению территории. По мнению российского дипломата, НАТО оказалась бесхозной после исчезновения Организации Варшавского договора и распада СССР.

«Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», - с иронией отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможной дезинформации со стороны Москвы по переговорам России и США в Женеве.

По ее словам, подобные заявления взывают «не недоумение, а глубокое сочувствие» и следует доверять словам тех людей, которые присутствовали на переговорах.

Консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли 9 и 10 января. Джен Псаки на брифинге заявила, что в США готовятся к вероятности распространения Россией дезинформации о дискуссиях в Женеве.