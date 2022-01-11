В МИД РФ ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

Заявления Вашингтона о дезинформации со стороны Москвы по российско-американским переговорам в Женеве вызывают сочувствие. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», - заявила дипломат в эфире «Соловьев Live».

Консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли 9 и 10 января. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что в США готовятся к вероятности распространения Россией дезинформации о дискуссиях в Женеве.

Впоследствии в посольстве РФ в США заявили, что официальные заявления российской стороны полностью соответствуют действительности. Дипломаты также добавили, что ждут взаимной открытости от американской стороны, и призвали коллег отказаться от «безосновательных спекуляций» в отношении своих партнеров по консультациям.