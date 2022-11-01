Стрельба с ходу и «танковая карусель»: кадры боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовала кадры практических занятий экипажей танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа (ЦВО) из числа мобилизованных военнослужащих в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

В ходе одного из финальных этапов подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, на практике отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения.

«Не так сложно. Показали разок - все, уже запомнил. Инструкторы все хорошие. Все показывают, грамотно объясняют», - поделился наводчик танка Т-80, мобилизованный Максим.

Инструкторский состав ЦВО обучает мобилизованных бойцов, учитывая современный боевой опыт. Экипажи Т-80 и Т-72, действуя в паре, отрабатывают тактический прием «танковая карусель», который дает возможность на узком участке фронта вести массированное непрерывное огневое воздействие на противника.

«Мы обучаем до автоматизма, чтобы бойцы не задумывались о своих действиях в бою, чтобы они были уверены и знали, как действовать в разных ситуациях», - рассказал инструктор Дмитрий.

Помимо этого, операторы-наводчики отрабатывают стрельбу с ходу по мишеням на дистанции до двух километров. А механики-водители, в свою очередь, оттачивают взаимодействие между двумя боевыми машинами, двигаясь по огневому рубежу, и применение маскирующих дымовых систем «Туча» и термодымовой аппаратуры.

Ранее были опубликованы кадры подготовки экипажей боевых машин пехоты и мотострелков Центрального военного округа из числа мобилизованных. Военнослужащие проходят стрелковую подготовку с элементами тактической стрельбы, а также совершенствуют мастерство владения военной техникой.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.