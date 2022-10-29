Прикрытие штурмовых групп и тактическая стрельба: кадры подготовки мобилизованных в тылу СВО
Военнослужащие проходят стрелковую подготовку с элементами тактической стрельбы, а также совершенствуют мастерство владения военной техникой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи боевых машин пехоты и мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) из числа мобилизованных военнослужащих проходят подготовку. Ее кадры из тыловой зоны проведения специальной военной операции показало Минобороны.
Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане на практике оттачивают мастерство владения военной техникой и штатным вооружением. Экипажи БМП совершенствуют навыки по прикрытию штурмовых отрядов. Они поражают цели из 30-миллиметровой пушки на дистанции более полутора километров.