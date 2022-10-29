Армия Прикрытие штурмовых групп и тактическая стрельба: кадры подготовки мобилизованных в тылу СВО Военнослужащие проходят стрелковую подготовку с элементами тактической стрельбы, а также совершенствуют мастерство владения военной техникой. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи боевых машин пехоты и мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) из числа мобилизованных военнослужащих проходят подготовку. Ее кадры из тыловой зоны проведения специальной военной операции показало Минобороны. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане на практике оттачивают мастерство владения военной техникой и штатным вооружением. Экипажи БМП совершенствуют навыки по прикрытию штурмовых отрядов. Они поражают цели из 30-миллиметровой пушки на дистанции более полутора километров. © Минобороны России Инструкторы применяют новые подходы в обучении на отдельном участке полигона. Военнослужащие проходят стрелковую подготовку с элементами тактической стрельбы: передвижение боевыми двойками, прикрытие, занятие выгодного рубежа для огневого воздействия на противника. Мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий после завершения подготовки и боевого слаживания. Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления. © Минобороны России Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика