ФСБ показала кадры задержания религиозных экстремистов в Москве, Воронеже и Дагестане

Члены организации организовывали в Москве и области собрания, а также занимались вербовкой новых участников.

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Правоохранителям удалось задержать шестерых участников экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра»* (запрещена на территории РФ) в Москве, Воронеже, а также в Республике Дагестан. Об этом сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"*... На территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны шестеро участников», - заявили в спецслужбах.

Как уточнили в УФСБ, члены организации, которых удалось задержать, организовывали в Москве и области собрания, а также занимались вербовкой новых участников. Против них возбудили уголовное дело.

Также было добавлено, что во время обысков по месту жительства задержанных силовики нашли, в частности, религиозную литературу экстремистского содержания.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставропольском крае.

* «Ат Такфир валь-Хиджра» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.