Армия Грозные «Тюльпаны»: расчеты минометов уничтожили «вражеские» объекты в Северной Осетии Были нанесены удары корректируемыми минами по условным командным пунктам неприятеля. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили критически важные объекты условного противника на учениях в Северной Осетии. Они прошли на полигоне Тарское. Орудия калибра 240 миллиметров нанесли удары корректируемыми минами по условным командным пунктам неприятеля. Дальность до целей составила 20 километров. Ранее минометы «Тюльпан» сравняли с землей опорные пункты условного противника на учениях под Тамбовом. Расчеты работали в тесной связке с операторами дронов-разведчиков «Орлан-10». Миномет «Тюльпан» относится к артсистемам большой мощности наряду с орудиями типа «Пион» и «Малка» и предназначен для разрушения особо укрепленных целей противника. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика