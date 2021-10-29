Грохот сверхтяжелых минометов «Тюльпан» разнесся по полигону в Тамбовской области

Тяжелые минометы «Тюльпан» сравняли с землей опорные пункты условного противника под Тамбовом. Расчеты работали в тесной связке с операторами дронов-разведчиков «Орлан-10».

Получив координаты целей - командных центров, складов и колонн на марше, - расчеты открыли плотный огонь осколочно-фугасными снарядами. Укрыться от 240-миллиметровых подарков «Тюльпана» практически невозможно.

В учениях в рамках итоговой проверки задействовано больше тысячи артиллеристов. Самоходный миномет «Тюльпан» не имеет аналогов в мире по огневой мощи.

Созданный еще в СССР, он относится к так называемой «ядерной артиллерии» - минометы способны стрелять даже ядерными боеприпасами.