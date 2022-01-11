Путин предложил Совбезу обсудить организацию работы в приграничных регионах России
Путин обрисовал ряд вопросов, которые предстоит затронуть - это, по словам президента, безопасность, инфраструктура и социально-экономическая сфера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах России.
«Мы сегодня с вами обсудим вопросы организации в приграничных районах России. Вопросов тут много, очень много. Это и проблема безопасности, и проблема инфраструктуры. Но начнем с социально-экономической сферы», - сказал Путин.
Президент попросил выступить своего помощника, бывшего министра экономического развития России, Максима Орешкина.
Ранее Путин отметил важность совместных учений ОДКБ и обучения войск по общим программам.