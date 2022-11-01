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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского Су-24 в Днепропетровской области

14:31 01.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, украинский самолет был сбит истребительной авиацией в районе населенного пункта Апостолово.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Не отстали и российские средства ПВО, уничтожившие за сутки девять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман (ДНР), Воеводовка (ЛНР), Энергодар (Запорожская область), Васильевка, Калининская, Дослидное, Червоное, Подолье (Херсонская область). 

Еще в воздухе удалось сбить украинскую ракету комплекса «Точка-У». Это произошло в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области. А в районе Донецка были уничтожены шесть вражеских снарядов РСЗО «Ольха». 

Игорь Конашенков озвучил и результаты нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В их ходе были поражены восемь пунктов управления ВСУ. Они находились в районах города Николаев, а также населенных пунктов Березнеговатое (Николаевская область), Андреевка (Херсонская область), Водяное (ДНР), Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка (Харьковская область). Были поражены и 63 артиллерийских подразделения противника, а также другие вражеские войска в 154 районах. 

Российскими ударами было уничтожено три украинских склада с боеприпасами. Они находились на территории ДНР в районах населенных пунктов Колодези и Невское, а также на территории Херсонской области в районе Новой Каменки. 

Удалось уничтожить и две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Они находились в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР) и Соледар (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и промежуточные итоги по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 329 самолетов, 167 вертолетов, 2 402 беспилотников, 384 ЗРК, 6 233 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевой машины РСЗО, 3 544 орудий и минометов, а также 6 937 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия сорвала атаку ВСУ еще до ее начала.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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