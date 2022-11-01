В МО РФ заявили о подавлении украинской артиллерии, обстрелявшей Запорожскую АЭС

Радиационная обстановка в районе станции остается в норме.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За сутки украинская артиллерия выпустила более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар в Запорожской области и территории, прилегающей к атомной станции. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Отмечается, что стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.

Также сегодня в МО РФ рассказали, что массированный удар Вооруженных сил России нарушил управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение. В итоге были затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом.

Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов