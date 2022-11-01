МО России: массированный удар ВС РФ нарушил управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение

В связи с этим было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

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В Минобороны России рассказали, что массированный удар Вооруженных сил РФ нарушил управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», - отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, были затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Во вторник, 1 ноября, Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что удары высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил РФ снижают военный потенциал противника. Кроме этого, по его словам, российские военные принимают исчерпывающие меры, чтобы не допустить гибели мирных украинцев.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов