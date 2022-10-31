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От Львова до Харькова: на всей территории Украины звучит воздушная тревога

Анна Касаткина
08:40 31.10.2022
Воздушная тревога также объявлена на подконтрольных ВСУ территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
От Львова до Харькова: на всей территории Украины звучит воздушная тревога
© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

На карте окрашены в красный цвет все регионы Украины, включая столицу и западные территории, а также подконтрольные Киеву части Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. О воздушной тревоге также сообщают местные власти.

Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, подрыв организовали и осуществили украинские спецслужбы. Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно.

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