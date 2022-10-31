От Львова до Харькова: на всей территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога также объявлена на подконтрольных ВСУ территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

На карте окрашены в красный цвет все регионы Украины, включая столицу и западные территории, а также подконтрольные Киеву части Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. О воздушной тревоге также сообщают местные власти.

Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, подрыв организовали и осуществили украинские спецслужбы. Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно.