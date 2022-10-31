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«Осколки выбили асфальт»: кадры последствий обстрела ВСУ центра Донецка

21:23 31.10.2022
Основной удар пришелся по многоэтажкам в Ворошиловском районе города.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Донецк оказался под огнем украинской тяжелой артиллерии. Власти сообщили о прилетах в центре столицы ДНР. Основной удар пришелся по многоэтажным домам в Ворошиловском районе города.

В результате атаки очень сильно повреждены окна от первого до последнего этажа. Очевидцы говорят, что на месте происшествия был небольшой пожар, выбиты все стекла, повреждены балконы. Чуть дальше было посечено дерево, половину ствола срезало осколком. Несколько осколков буквально выбили асфальт.

Второй этаж дома, по которому пришелся прилет. Полностью выбито окно, которое здесь было. Утеплитель полностью обугленный, пробита труба отопления, повсюду лежит штукатурка, пожар распространился на следующий этаж.

Здесь, предположительно, артиллерийский снаряд упал на землю и взорвался. И, таким образом, поднял асфальт и даже повредил соседнюю стенку, которая буквально вогнулась внутрь.

В понедельник, 31 октября, ВСУ обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра. Очевидцы опубликовали кадры с места, на которых слышны звуки взрывов.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что зафиксированы попадания в жилые дома, возникли возгорания. Данных о пострадавших пока нет.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Алексей Огренич и Николай Баранов.

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